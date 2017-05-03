Косачев: Россия и США нужны друг другу в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В работе по противодействию терроризму и сдерживанию ракетно-ядерной программы КНДР Россия и США реально нуждаются друг в друге, заявил журналистам в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"Третий контакт двух президентов подтвердил, что российско-американский диалог не стоит на месте, что в его развитии заинтересованы обе стороны и что он может идти только на равных", — сказал сенатор.
Как следует из официальных сообщений, в центре внимания были две темы, "по которым Россия и США реально нуждаются друг в друге: противодействие терроризму, прежде всего в Сирии, и сдерживание ракетно-ядерной программы Северной Кореи", добавил он.
По мнению законодателя, в этом смысле разговор Путина и Трампа получился не только продолжительным, но и результативным. "У российско-американских отношений медленно, но верно складывается собственная повестка дня, рабочая и, будем надеяться, конструктивная", — сказал политик.
В этом контексте, по словам сенатора, "очень важно вновь запустить механизмы межпарламентского диалога, уже долгое время находящиеся в замороженном состоянии в силу позиции Конгресса…, время приходит".