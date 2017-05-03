Косачев: Россия и США нужны друг другу в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В работе по противодействию терроризму и сдерживанию ракетно-ядерной программы КНДР Россия и США реально нуждаются друг в друге, заявил журналистам в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор вечером во вторник, в ходе которого сделали акцент на перспективе координации действий РФ и США в борьбе с терроризмом в контексте Сирии, а также высказались в пользу организации личной встречи в привязке к заседанию саммита G20 в Гамбурге 7-8 июля.

"Третий контакт двух президентов подтвердил, что российско-американский диалог не стоит на месте, что в его развитии заинтересованы обе стороны и что он может идти только на равных", — сказал сенатор.

Как следует из официальных сообщений, в центре внимания были две темы, "по которым Россия и США реально нуждаются друг в друге: противодействие терроризму, прежде всего в Сирии, и сдерживание ракетно-ядерной программы Северной Кореи", добавил он.

Косачев подчеркнул, что в обоих случаях есть договоренности об активизации рабочих контактов на ведомственном уровне, что очень важно в контексте наполнения практическим содержанием ранее запущенного и готового к старту диалогового механизма на уровне высоких представителей МИДов двух стран.

По мнению законодателя, в этом смысле разговор Путина и Трампа получился не только продолжительным, но и результативным. "У российско-американских отношений медленно, но верно складывается собственная повестка дня, рабочая и, будем надеяться, конструктивная", — сказал политик.

В этом контексте, по словам сенатора, "очень важно вновь запустить механизмы межпарламентского диалога, уже долгое время находящиеся в замороженном состоянии в силу позиции Конгресса…, время приходит".