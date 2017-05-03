Художник Павлов заперся голым в прозрачном боксе у музея в Нью-Йорке

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Полиция Нью-Йорка арестовала назвавшегося русским художником мужчину, который заперся голым в прозрачном ящике напротив Метрополитен-музея, где проходил благотворительный раут, сообщает газета New York Daily.
Издание сообщает, что Павлову предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка, незаконном пересечении оцепленной территории и сопротивлении сотрудникам полиции.
По информации газеты, Павлов не менее пяти раз устраивал подобные скандальные инсталляции, в последний раз – в прошлом году в Сан-Пауло.
全裸の状態でクリアケースに入ったアーティストFyodor Pavlov-Andreevichが、メトロポリタン美術館のガラで逮捕。この「捨て子」シリーズは世界各国で5度目の作品。@TheArtNewspaper https://t.co/kOpyY7HrEE pic.twitter.com/YAEAsUQuqc— SUPER ART NEWS (@superartnews) 3 мая 2017 г.