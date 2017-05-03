Художник Павлов заперся голым в прозрачном боксе у музея в Нью-Йорке

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Полиция Нью-Йорка арестовала назвавшегося русским художником мужчину, который заперся голым в прозрачном ящике напротив Метрополитен-музея, где проходил благотворительный раут, сообщает газета New York Daily.

Как отмечается, 41-летнего Федора Павлова доставили к музею двое его помощников и разместили бокс на красной ковровой дорожке, по которой проходили знаменитости, приглашенные на ежегодное мероприятие по сбору средств для Института костюмов музея. Сотрудники правоохранительных органов потребовали от Павлова выйти из ящика, однако он отказался, после чего полиция и пожарные, прибывшие на место, были вынуждены применить силу. Они вытащили Павлова из ящика, завернули его в белую ткань и увезли с места происшествия.

Издание сообщает, что Павлову предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка, незаконном пересечении оцепленной территории и сопротивлении сотрудникам полиции.

По информации газеты, Павлов не менее пяти раз устраивал подобные скандальные инсталляции, в последний раз – в прошлом году в Сан-Пауло.

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