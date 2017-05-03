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В мире

Трамп ответил на слова Клинтон о "виновных" в ее поражении на выборах

08:4103.05.2017
(обновлено: 08:46 03.05.2017)
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© AP Photo / John LocherДональд Трамп и Хиллари Клинтон во время предвыборных дебатов. Архивное фотоДональд Трамп и Хиллари Клинтон во время предвыборных дебатов. Архивное фото
© AP Photo / John Locher

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон обвинила Wikileaks и директора ФБР Джеймса Коми в своем поражении на выборах. В ответ действующий глава государства Дональд Трамп заявил, что бюро — это "лучшее, что когда-либо случалось с Хиллари Клинтон".

Хиллари Клинтон. Архивное фото
© AFP 2017 / Jewel Samad
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Президентских выборы прошли в США 8 ноября. Несмотря на то, что Клинтон набрала больше голосов избирателей, победил Дональд Трамп, заручившийся поддержкой большинства выборщиков — 304 против 227.

"Спугнули избирателей"

В интервью телеканалу CNN Клинтон заявила, что стала бы президентом, если бы выборы прошли 27 октября.

"Это кампания не была идеальной, но я была на пути к победе до того, как комбинация письма Джеймса Коми 28 октября и российский WikiLeaks вызвали сомнения у людей, которые склонялись к тому, чтобы проголосовать за меня, их спугнули", — заявила демократка.

"Доказательства этого вмешательства, я думаю, убедительные и веские", — добавила Клинтон.

Письмо главы ФБР было опубликовано за несколько дней до голосования — 28 октября. В нем Джеймс Коми сообщил, что бюро обнаружило новые документы, связанные с расследованием против Хиллари Клинтон, которая использовала личную электронную почту в бытность госсекретарем.

Президент США Дональд Трамп в Белом доме. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
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Позднее, также до выборов, Коми заявил, что ФБР не нашло оснований для новых обвинений в отношении Хиллари Клинтон. Дело было закрыто окончательно.

В свою очередь, сайт WikiLeaks неоднократно публиковал взломанную переписку как самой Клинтон, так и членов ее предвыборного штаба.

Так, в октябре 2016 года было обнародовано письмо от 21 апреля, которое помощница Клинтон Хума Абедин разослала ключевым фигурам предвыборного штаба.

"Ей придется больше пользоваться подсказками, у нее еще не все в порядке с головой", — написала она, подразумевая свою начальницу.

Кроме того, за месяц до выборов на сайте были опубликованы письма главы предвыборного штаба демократки Джона Подесты. В них, в частности, говорилось о пожертвованиях в фонд Клинтон, которые делали крупные компании.

Ответ Трампа

Слова Клинтон о "виновных" в ее поражении не остались без ответа со стороны ее оппонента на выборах. По своей привычке Трамп ответил на своей странице в Twitter.

Дональд Трамп. 29 апреля 2017
© AP Photo / J. David Ake
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"Директор ФБР Коми — это самое лучшее, что когда-либо случалось с Хиллари Клинтон в том смысле, что он сделал ей поблажку за многие плохие поступки! Фальшивая история про Трампа/Россию была лишь оправданием, которое использовали демократы, чтобы объяснить проигрыш на выборах. Может быть, Трамп просто вел отличную кампанию?" — написал действующий американский президент.

У Дональда Трампа и у самого есть причины быть недовольными ФБР, которое ранее начало расследование о связях предвыборного штаба республиканца с Россией. В начале апреля бюро даже создало специальное подразделение, которое будет заниматься координацией расследования о "российском вмешательстве" в президентские выборы.

Газета Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщала, что контролировать деятельность спецотдела будет специалист по контрразведке, который будет раз в неделю сообщать о проделанной работе Коми и каждый день отчитываться перед заместителем директора ФБР Эндрю Маккейбом. Всего в подразделение, которое должно было начать работу в мае, якобы собрали 20 агентов со всей страны.

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До этого и сам Коми подтверждал, что бюро расследует "российское вмешательство" в выборы и "связи предвыборной кампании Трампа с Россией".

Сам Трамп категорически отрицал свои связи с российским руководством.

"История с Россией — полная ложь. Ничего общего с реальностью", — заявил он 6 апреля в интервью газете New York Times.

Москва также неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. Сообщения СМИ о том, что представители штаба Дональда Трампа постоянно общались с российской разведкой, в Кремле называли голословными.

Кого еще обвиняла Клинтон

Хиллари Клинтон и ранее пыталась объяснить свое поражение на президентских выборах внешними факторами.

Так, в начале апреля она заявила, что свою роль сыграло "женоненавистничество". По ее словам, "травля" и "переход на личности" могут сломить дух и заставить почувствовать свою несостоятельность.

Девушка работает за компьютером. Архивное фото
© Fotolia / denisismagilov
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После выборов Хиллари Клинтон надолго пропала из публичной политики. Первым ее выступлением стала речь на ужине Сообщества ирландских женщин в Пенсильвании по случаю Дня святого Патрика в середине марта.

"Я готова выйти из леса и пролить свет на то, что действительно говорится на кухнях, за ужином, подобному этому, чтобы мы могли набраться сил и идти дальше", — заявила тогда экс-кандидат, не уточнив, впрочем, намерена ли возвращаться в большую политику.

При этом сразу после голосования американские СМИ отмечали, что главной причиной поражения Клинтон стала чрезмерная самонадеянность — во время праймериз она отказалась от визитов от штатов, которые обычно голосуют за демократов (например, Висконсин и Мичиган). В результате она проиграла Трампу даже там, где аналитики предсказывали ее победу.

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В мире
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Популярные комментарииВсе комментарии
Страна Дураков
А если бы выборы проходили на Марсе, Хиллари Клинтон там бы точно победила.
08:55
03.05.2017
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