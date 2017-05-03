В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 5,9

БИШКЕК, 3 мая — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Киргизии в среду, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Сильные толчки ощущались в Бишкеке.

Как передает корреспондент РИА Новости, сильные подземные толчки ощущались в столице Киргизии около 7.50 по московскому времени.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, на территории республики зафиксированы толчки магнитудой около 5,9.

В Бишкеке в многоэтажных домах падала посуда с полок, качались мониторы компьютеров. Пока данных о разрушениях нет. В МЧС обещали сообщить точную информацию позднее.