СМИ: Япония предоставила еще один корабль для защиты американского флота

ТОКИО, 3 мая — РИА Новости, Иван Захарченко. Япония, помимо вышедшего ранее на этой неделе из порта Йокосука вертолетоносца "Идзумо", предоставила дополнительно конвойный корабль "Садзанами" морских сил самообороны для защиты американских военных кораблей в Тихом океане, сообщило в среду агентство Киодо.

Со ссылкой на источник в правительстве, агентство передает, что "Садзанами" отправился с военной базы Курэ в префектуре Хиросима накануне для защиты американского корабля-заправщика в Тихом океане.

Такая миссия направлена на вооруженную защиту иностранных военных кораблей силами самообороны Японии в мирное время или на случай вооруженного конфликта.

После завершения миссии "Идзумо" и "Садзанами" 15 мая примут участие в международном смотре военных кораблей в Сингапуре с участием двух десятков стран мира.

Что касается сопровождаемого японцами американского заправщика, то он доставит топливо для кораблей из ударной группы США, которые находятся в Японском море вместе с атомным авианосцем "Карл Винсон" в связи с напряженностью на Корейском полуострове.

Миссия Японии по охране военных кораблей союзника стала возможна после принятия пакета законов об обеспечении безопасности, которые вступили в силу в 2016 году и значительно расширили возможности использования сил самообороны Японии за пределами страны или в интересах третьих стран, в частности, США.