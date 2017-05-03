СМИ: в Кабуле не менее четырех человек погибли при взрыве

РИА НОВОСТИ. НЕ МЕНЕЕ ЧЕТЫРЕХ ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛИ, ЕЩЕ 22 РАНЕНЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗРЫВА В КАБУЛЕ — АГЕНТСТВО СО ССЫЛКОЙ НА ЧИНОВНИКОВ