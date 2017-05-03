Страны Шелкового пути смогут использовать поезд, разгоняющийся до 400 км/ч

ПЕКИН, 3 мая — РИА Новости, Иван Булатов. Разрабатываемый Китаем новый скоростной поезд, способный развивать скорость до 400 километров в час, будет доступен странам вдоль нового Шелкового пути к 2020 году.

Об этом газете China Daily заявил старший инженер дочерней компании China Railway Rolling Stock Corp. — CRRC Changchun Railway Vehicles Co, — Цяо Фэн.

Ранее сообщалось, что в планы CRRC входит разработка маглева (поезда на магнитной подушке), который будет развивать скорость до 400 километров в час. Отмечалось, что такие поезда будут предназначаться для трансграничных поездок, смогут при этом менять колодки в зависимости от ширины колеи: от 0,6 метра до 1,67 метра.

По словам Цяо Фэна, при разработке нового поезда компания будет применять новые материалы, например, углеродные волокна и алюминиевый сплав. Он отметил, что новые поезда будут доступны на рынках стран нового Шелкового пути к 2020 году. Фэн Цяо добавил, что новые поезда помогут продвижению региональных связей и создадут новый бизнес для Китая и иностранных экономик вдоль нового Шелкового пути.

В свою очередь сотрудник государственного комитета по реформам и развитию КНР Фэн Хао отметил, что многие страны вдоль пути, особенно в Центральной Азии, Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в Восточной Европе планируют строительство высокоскоростных железных дорог или обновление существующих и намерены получить техническую поддержку в этом вопросе от Китая.

Китай в 2013 году объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс — один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Стратегия включает два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.