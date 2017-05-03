АНБ перехватило более 150 миллионов звонков американцев в 2016 году

ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости. Агентство национальной безопасности США перехватило информацию более чем о 150 миллионах звонков американцев в 2016 году, несмотря на принятый конгрессом закон, ограничивающий подобные возможности крупнейшей американской спецслужбы, говорится в докладе, подготовленном в офисе директора национальной разведки США.

Всего в 2016 году была собрана информация о 151 миллионе звонков по ордеру специального секретного суда по слежке за иностранцами (FISA). При этом в поле зрения АНБ за то же время попали всего 42 подозреваемых в терроризме.

В докладе утверждается, что за весь 2016 год в поле зрения спецслужб попали данные лишь одного американского гражданина, которые были "выловлены" в результате слежки, не связанной с разведывательными целями. Однако разведка не говорит, сколько американцев оказались в "сетях" прослушки в связи с собственно разведывательной деятельностью.

АНБ массово собирало информацию о метаданных — времени и месте, продолжительности и адресатах звонков — после терактов 11 сентября 2001 года. В 2013 году экс-сотрудник АНБ и ЦРУ Эдвард Сноуден раскрыл существование масштабных программ перехвата звонков, после чего конгресс принял закон, ограничивающие возможности АНБ хранить и осуществлять поиск в базах метаданных в том, что касается американских граждан.