Венесуэльский оппозиционный парламент отверг идею учредительного собрания

МЕХИКО, 3 мая – РИА Новости. Национальная ассамблея Венесуэлы, контролируемая оппозицией, одобрила проект документа, отвергающего идею президента Николаса Мадуро созвать учредительное собрание.портал Nacional заявление депутата Хуана Мигеля Матеуса.
Ранее на фоне многодневных протестов оппозиции Мадуро объявил и подписал указ о созыве учредительного собрания. Согласно конституции Венесуэлы, источник власти в стране — народ Венесуэлы, и эта власть может осуществляться через национальное учредительное собрание, созываемое для изменения государственного строя, создания нового порядка и составления новой конституции. В свою очередь депутат Энри Рамос Альюп заявил, что решение главы государства является очередной главой продолжающегося государственного переворота.
Также парламент принял заявление о неконституционности и ничтожности решения властей страны о выходе из Организации американских государств (ОАГ).