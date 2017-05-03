Венесуэльский оппозиционный парламент отверг идею учредительного собрания

МЕХИКО, 3 мая – РИА Новости. Национальная ассамблея Венесуэлы, контролируемая оппозицией, одобрила проект документа, отвергающего идею президента Николаса Мадуро созвать учредительное собрание.

"В Венесуэле никому не нужно учредительное собрание, а то, чего мы хотим, — это новый президент, и это пугает (президента Николаса) Мадуро", — приводит портал Nacional заявление депутата Хуана Мигеля Матеуса.

Ранее на фоне многодневных протестов оппозиции Мадуро объявил и подписал указ о созыве учредительного собрания. Согласно конституции Венесуэлы, источник власти в стране — народ Венесуэлы, и эта власть может осуществляться через национальное учредительное собрание, созываемое для изменения государственного строя, создания нового порядка и составления новой конституции. В свою очередь депутат Энри Рамос Альюп заявил, что решение главы государства является очередной главой продолжающегося государственного переворота.

Также парламент принял заявление о неконституционности и ничтожности решения властей страны о выходе из Организации американских государств (ОАГ).