В Барселоне прошла акция памяти жертв трагедии в Одессе

МАДРИД, 3 мая – РИА Новости. Русскоязычные жители Барселоны и испанские активисты провели 2 мая вечером в Барселоне акцию памяти жертв трагедии в Одессе, произошедшей три года назад.

В акции, которая проходит в каталонской столице 2 мая ежегодно, приняли участие русскоязычные жители и испанские активисты Комитета антифашистов Барселоны. В руках у участников был лозунг "Массовое убийство в Одессе. Ни забвения, ни прощения", написанный на каталанском языке. "Одесса, мы с тобой", — скандировали участники по-русски.

"Наша акция посвящена памяти невинно убиенных жертв в Одессе, жестокой расправе над ними. Надеемся, что Европа заметит нас и услышит, с тем чтобы следствие было доведено до конца, все виновные должны быть наказаны. Мы прекрасно знаем, кто устроил это побоище, но надеемся, что международный суд накажет виновных", — заявила одна из участниц.

"О жертвах Одессы 2 мая 2014 года никто не забудет. Мы будем помнить всегда. Мы знаем, кто сжигал людей, которые защищали право на свой выбор. Это инакомыслие было наказано в Одессе, жестоко подавлено. Мы ждем справедливой кары истинных убийц. В Европе имеют право высказываться все. В Одессе за свое право высказаться и иметь точку зрения, отличную от общепринятой, были жестоко убиты 48 человек. Та ли это демократия и та ли эта страна, которой стремится быть Украина?" — заявила другая участница акции

"Мы любим Украину, мы в ней родились, я украинка, но я против той Украины, которая решает, что только одна часть народа имеет право высказываться, другая часть народа должна замолчать, покорившись воле какой-то кучки. Это не демократия. Демократия – свободное волеизъявление всего народа. За то, что ты говоришь, что думаешь, тебя не имеют право убивать. В Одессе это произошло", — добавила она.

Как рассказала корреспонденту РИА Новости представитель ассоциации "Благое дело" Людмила Подольская, в акции приняли участие в основном русскоязычные жители Барселоны – из Донбасса, Одессы, Крыма, "а также испанские ребята, которые сражались в Донбассе".

"Эти ребята были в ЛНР, знают, что такое война. Мы постоянно проводим акции вместе – напротив украинского консульства в Барселоне. Как только украинское правительство начинает нас обстреливать, мы собираем около украинского консульства акции протеста", — рассказала Подольская.

Сама она родом из Краснодона, а ее мать была связной в знаменитой молодежной антифашистской подпольной организации "Молодая Гвардия" в годы войны.

"Мы будем продолжать проводить акции. С того момента, как в Донбассе началась война, мы это делаем. В начале, на первых митингах, нас вообще три человека было", — сказала Подольская.

‎После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли.

В результате украинские радикалы убили в тот день 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.

Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказать виновных в гибели людей. Между тем судебный процесс по делу затягивается, из-за смены коллегии судей он начался заново.