СМИ: в Ливии премьер и командующий армией договорились о проведении выборов

ДУБАЙ, 3 мая — РИА Новости. Глава заседающего в Триполи правительства национального согласия Ливии Фаез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар во время встречи в столице ОАЭ договорились создать президентский госсовет и провести досрочные президентские и парламентские выборы через полгода, сообщил арабский спутниковый телеканал "Аль-Хадас".

Личная встреча представителей сторон конфликта в Ливии прошла в первый раз с начала прошлого года. Она состоялась при посредничестве наследного принца Абу-Даби Мухаммеда Аль Нахайяна.

По информации телеканала, в новую правящую структуру — президентский госсовет — войдут спикер парламента, премьер-министр и командующий вооруженными силами Ливии. Как договорились стороны конфликта, "госсовет будет далек от любых идеологических течений". Для проработки деталей они решили создать рабочие группы и поддерживать связь на постоянной основе.

Кроме того, новое соглашение предусматривает роспуск всех нерегулярных вооруженных формирований и совместную борьбу с терроризмом.

Стороны ливийского конфликта подписали мирное соглашение в конце 2015 года в марокканском городе Схират, однако полностью его выполнить не удалось из-за вновь возникших разногласий. Парламент Ливии, заседающий на востоке страны, в марте проголосовал за его денонсацию. В соответствии с документом, в Ливии было создано правительство национального согласия и президентский совет во главе с Фаезом ас-Сарраджем, но парламент, заседающий в городе Тобруке на востоке страны, отказывается признавать правительство и президентский совет в Триполи. ОАЭ негласно пытаются выступать посредником в решении ливийского конфликта.