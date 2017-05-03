СМИ: экс-участника кампании Трампа обвиняют в принуждении к проституции

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Бывшему представителю предвыборной кампании президента США Дональда Трампа в округе Кэмпбелл в штате Кентукки Тимоти Нолану предъявлены обвинения в принуждении к проституции несовершеннолетнего, передает агентство Рейтер.

Судья окружного суда в отставке Нолан был арестован в прошлом месяце. Ему были предъявлены обвинения в принуждении несовершеннолетнего к оказанию коммерческих сексуальных услуг в августе 2016 года, а также в доведении несовершеннолетнего до вступления в половую жизнь и в предоставлении ему алкоголя.

Адвокат защиты заявил, что Нолан отрицает все обвинения. Предварительное слушание с участием Нолана состоится в суде штата Кентукки Boone District Court в пятницу. В случае, если Нолана признают виновным, ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

Согласно судебным документам, 70-летний Нолан был назначен председателем предвыборной кампании Трампа в округе Кэмпбелл в 2016 году. Кроме того, он участвовал в выборе местных делегатов, в задачи которых входило голосование на праймериз Республиканской партии США.