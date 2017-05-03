Минобороны: Саудовская Аравия намерена развивать военную промышленность

ДУБАЙ, 3 мая — РИА Новости. Саудовская Аравия собирается развивать производство вооружения, сообщил в интервью саудовскому телеканалу MBC заместитель наследного принца и министр обороны королевства Мухаммед бен Салман Аль Сауд.

"Мы работаем над поддержкой производства продукции военного назначения. Мы концентрируемся на увеличении производства на месте для нужд военной промышленности", — сказал министр.

Он подчеркнул, что ни один контракт на поставку вооружений не будет заключен, если не будет предусматривать организацию производства запчастей на территории Саудовской Аравии.

Аль Сауд напомнил, что Саудовская Аравия занимает третье место в мире по величине расходов на вооружение.