Биньямин Нетаньяху: Россия не снабжает оружием "Хезболлах"

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мая — РИА Новости. Россия не имеет отношения к снабжению оружием ливанского движения "Хезболлах": российское оружие попадает к ним из арсеналов сирийской правительственной армии по указанию Ирана, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью местному русскоязычному Девятому телеканалу.

При наличии разведданных Израиль, по словам Нетаньяху, принимает меры к тому, чтобы сорвать такие поставки.

"У меня есть разногласия с президентом (России Владимиром) Путиным, и я говорю об этом прямо. Но я не хочу обвинять Россию, в чем ее обвинять не следует. Россия не передает оружия "Хезболлах". Они передали оружие сирийской армии, а уже сирийская армия по указанию Ирана передает это оружие "Хезболлах", — сказал глава правительства.

"Для нас оно очень опасно, поэтому мы и атакуем. Когда мы узнаем о подобной переброске оружия, то наносим удар. Я не вдаюсь в подробности, но такова наша политика, и она действует по сей день", — добавил он.

В сирийском конфликте Иран и союзные силы, включая движение ливанских шиитов "Хезболлах", поддерживают президента Башара Асада. Власти еврейского государства возвели Иран в ранг "угрозы номер один" с его урезанным, но не остановленным атомным проектом, ракетной программой, враждебной риторикой руководства и поддержкой антиизраильских сил по всему Ближнему Востоку.

Израиль декларирует невмешательство в междоусобицу в Сирии, но признает, что провел там десятки операций в ответ на попытки передачи современного оружия боевикам "Хезболлах", которые в прошлом не раз воевали против еврейского государства.