Пенс: США не потерпят попыток Ирана ставить под угрозу безопасность Израиля

ВАШИНГТОН, 3 мая — РИА Новости. США не потерпят попыток Ирана дестабилизировать регион и ставить под угрозу безопасность Израиля, заявил во вторник вице-президент США Майк Пенс.

"Сегодня при президенте Дональде Трампе поддержка Америкой безопасности Израиля находится на рекордном уровне. Я хочу пообещать вам, что даже пока продолжается борьба вокруг Мосула в Ираке, даже на севере Сирии и Афганистане, президент привержен выполнять обещания, данные американскому народу. ИГ (запрещенная в РФ организация) находится в бегах, и мы будем охотиться и уничтожать ИГ и террористические организации в зародыше, чтобы они больше не могли угрожать нашим людям, союзникам и нашему самому дорогому союзнику — Израилю", — сказал Пенс, выступая на мероприятии по случаю Дня независимости Израиля.

Он отметил, что "при президенте Дональде Трампе Америка будет противостоять ведущему государству по спонсированию терроризма".

"Эта администрация предупредила Иран. Америка больше не будет терпеть попыток Ирана дестабилизировать регион и ставить под угрозу безопасность Израиля. При президенте Дональде Трампе США не позволят Ирану разрабатывать ядерное оружие. Это наше торжественное обещание вам, Израилю, и всему миру", — добавил вице-президент США.