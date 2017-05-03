Клинтон высмеяла "твиттер-дипломатию" Трампа

ВАШИНГТОН, 3 мая – РИА Новости. Бывший кандидат в президенты США, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон во вторник в ироничной форме раскритиковала дипломатические усилия действующего главы государства Дональда Трампа по решению ядерной проблемы КНДР.

"Переговоры критически важны. Но они должны быть частью более широкой стратегии, а не просто разбрасываться твитами по утрам в стиле: "Эй, давайте соберемся вместе и посмотрим, сможем ли мы поладить, и, возможно, у нас получится какая-нибудь сделка". Это не работает!" — заявила Клинтон, выступая в Нью-Йорке.

Трамп активно использует сеть микроблогов Twitter, где часто делает записи и по вопросам внешней политики. Выражения "поладить" и "добиться сделки" — одни из наиболее частых в заявлениях президента США.

Клинтон была соперницей Трампа на выборах в ноябре 2016 года, но уступила ему по числу голосов выборщиков, хотя и превзошла по числу голосов избирателей.