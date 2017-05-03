Защита тыла. В армии США стало больше жалоб на сексуальное насилие

МОCКВА, 2 мая — РИА Новости. Количество сообщений о случаях сексуального насилия в армии США в 2016 году достигло максимума, сообщает Reuters со ссылкой на доклад Министерства обороны страны. Вместе с тем отмечается, что общее число посягательств за прошлый год сократилось. Подробнее — в материале РИА Новости.
Надежда на поддержку
По данным отчета Минобороны США, в прошлом году сексуальному насилию подверглись почти 15 тысяч американских военнослужащих. Это на 5,5 тысячи случаев меньше, чем в 2014 году, когда было зафиксировано свыше 20 тысяч таких эпизодов, отмечается в докладе.
Основой для документа стали данные анонимного опроса, который проводится в американской армии каждые два года. Сексуальным преступлением при этом считаются все виды: от нежелательных прикосновений до изнасилования.
О сексуальных посягательствах в армии США заявили 4,3% женщин и 0,6% мужчин-военнослужащих в 2016 году — всего это 6172 жалобы. В 2012 году их было 3604, в 2015-м — 6082. Таким образом, за последние четыре года жалоб на сексуальное насилие и домогательство в армии США стало в разы больше. Если 10 лет назад о преступлениях сексуального характера заявлял только один из 14 пострадавших, в прошлом году об этом сообщила каждая третья жертва.
Цифры показывают доверие военных к руководству, отметила исполняющая обязанности замминистра обороны США Элизабет Ван Уинкл. "Мы считаем, что увеличение показателей отчетности говорит о повышении доверия к системе поддержки, которая действует в Вооруженных силах", — приводятся в докладе ее слова.
Она также прокомментировала информацию из отчета Пентагона о том, что 58% жертв, сообщивших о насилии, подверглись репрессиям в отместку за жалобы: "Борьба за прекращение сексуального насилия, сексуальных домогательств и связанных с этим проступков в Вооруженных силах США еще далека от завершения".
Историй было много
Подробности о ситуации с сексуальными домогательствами в американской армии РИА Новости рассказал бывший солдат регулярных войск США Иван Лосев (имя и фамилия по его просьбе изменены). В нулевых годах он служил в первой пехотной дивизии — "Большой красной единице".
По его словам, анонимный опрос, цифры которого стали основой доклада Минобороны США, проводится не среди всех военнослужащих, а путем случайной выборки. Проблема секс-насилия действительно существует, говорит он.
"Американская армия — достаточно закрытое сообщество с пуританскими традициями. Например, в ее уставе прописано, в каких позах военнослужащим можно заниматься сексом: в миссионерской и "наездницы". Запрещены садомазохистские игры, до Барака Обамы были запрещены и гомосексуальные связи — было правило "Don't ask — don't tell" ("Не спрашивают — не говори"), которое рекомендовало не выяснять сексуальную ориентацию", — поясняет Лосев.
"У меня на глазах никто никого не насиловал, но историй было много, — продолжает он. — Например, был случай, когда мне пришлось в карауле охранять сержанта, обвиненного в совращении малолетнего. Это был друг его сына, который пришел в гости. Он предложил ему мороженое и трогал интимные места. В итоге сержанту дали 15 лет лишения свободы и увезли в одну из самых страшных тюрем департамента обороны — Форт-Ливенворт, которая пользуется дурной славой. Там отбывают наказание все военные преступники".
"В армии за сексуальными домогательствами — также очень серьезный контроль, — говорит Лосев. — В длинный перечень сексуальных домогательств входит даже пристальный взгляд. В каждой части есть сержанты, довольно опытные военные кадры, аналогичные российским офицерам, которые внимательно следят за порядком, раздают обучающие брошюры. Им можно пожаловаться на посягательство, так же как и капелланам — военным священникам".
Однако вопрос с изнасилованиями в американских войсках остается острым, признает бывший военнослужащий: "Как правило, это происходит с молодыми неопытными солдатами, которые служат в таких закрытых местах, как базы подготовки, специальные тренировочные центры. Там они находятся под постоянным надсмотром и лишены связи с внешним миром. Насколько я знаю, чаще всего насилие происходит на флоте, в условиях длительного пребывания в изолированном месте".
Как боролись с насилием в российской армии
В России официальной статистики по сексуальным преступлениям нет, говорит глава Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова. Но, по ее словам, в нашей стране еще не так давно существовала проблема сексуального насилия на флоте. Последний раз жалобы на посягательство от моряков поступали около пяти лет назад.
Долгое время солдатские матери боролись за то, чтобы насилие прекратилось: "В советской армии изнасилования происходили достаточно часто. Это была системная история — уничтожение личности, можно сказать, обряд. Солдат не просто насиловали — ими торговали. За деньги отправляли на стройку, на ферму, в 90-е начали отправлять в гей-клубы. В нулевые в Москве возле памятника героям Плевны был сутенерский рынок. Слава богу, этот бизнес накрылся медным тазом ".
По словам Мельниковой, положение кардинально поменялось с 2004 года: "Изменилась ситуация с министром обороны, начальством Генштаба, прокурорами — армия стала открытой. В 2005 году тогдашний министр обороны Сергей Иванов издал приказ № 628, фактически отменив продажу солдат в рабство".
В итоге за последние семь лет такая причина обращения, как сексуальное домогательство, исчезла, говорит Мельникова: "Уже очень давно на посягательства никто не жаловался, хотя были очень подозрительные самоубийства. Как правило, угрозы сексуального насилия приходят одновременно еще с чем-то. Также были жалобы на нравы солдат с Северного Кавказа, но что именно подразумевалось под ними, мы так и не выяснили".
Эту ситуацию глава Союза комитетов солдатских матерей объясняет тем, что в США понятие домогательства гораздо шире: "Они даже без физического контакта требуют возмещение морального ущерба в суде".
По ее словам, наиболее незащищенными в российской армии остаются женщины-военнослужащие — врачи, медсестры, радистки, бухгалтеры, офицеры: "Они терпят все что угодно, никогда не жалуются. У нас сейчас несколько обращений от тех, кто долго служил и уволился, о проблемах с жильем. Казалось бы, нечего терять. И все равно не говорят до конца ни о чем. На моей памяти за все 29 лет работы к нам обратились не больше пяти женщин". Как правило, подобные "тонкие" дела решаются мирным соглашением, добавляет Мельникова.
В свою очередь, ветеран американской армии Лосев считает, что еще одним объяснением отсутствия жалоб на сексуальные домогательства является видеонаблюдение в России. В Америке видеокамер гораздо меньше — это считается нарушением права на частную жизнь.