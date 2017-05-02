Саудовский вице-кронпринц назвал причины вмешательства в войну в Йемене

ДУБАЙ, 2 мая — РИА Новости. Саудовская Аравия вмешалась в конфликт в Йемене и возглавила арабскую коалицию, которая поддержала президента Абд Раббу Мансура Хади, из-за отсутствия выбора, заявил во вторник вечером в интервью саудовскому телеканалу MBC заместитель наследного принца министр обороны Мухаммед бен Салман.

"Перед нами не стояло выбора, вмешиваться ли в войну в Йемене на стороне законных властей, иначе развитие событий пошло бы по еще более плохому сценарию. Промедление с вмешательством в ситуацию в Йемене усугубило бы опасность, которую представляют собой мятежники", — отметил бен Салман.

По его словам, королевство поддерживало политические инициативы, чтобы избежать войны в Йемене.

Он указал, что сейчас законные власти во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади контролируют от 80 до 85% территории Йемена. При этом вице-кронпринц подчеркнул, что Саудовская Аравия может отправить в соседнюю страну войска и покончить с мятежниками из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситами) в течение короткого времени.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.