В Афинах прошла панихида по погибшим в Доме профсоюзов в Одессе

АФИНЫ, 2 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Панихида, посвященная жертвам трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, прошла в храме Святой Живоначальной Троицы в Афинах, известном как Русская посольская церковь.

Священник отец Александр сказал, что эти люди были фактически убиты из-за глупой и слепой ненависти.

"Всякая незаслуженная смерть, преждевременная, а тем более насильственная, является проявлением злобы и человеконенавистничества. От человека, вовлеченного в замыслы дьявола, какие бы благородные цели он не преследовал, убийство есть убийство, как его не назовешь. Мы можем простить разные неприятности, обиды, скорби, но обличать несправедливость, обличать грех — это наша святая обязанность, потому что, умалчивая под видом смирения, мы становимся соучастниками преступлений", — сказал священник.

"Мы каждый год будем проводить здесь панихиду в годовщину трагедии", — сказал РИА Новости председатель Всегреческой ассоциации дипломантов вузов бывшего СССР Панайотис Ксантопулос.

По его словам, на панихиду пришли около 40 человек. Ксантопулос сообщил также, что панихида пройдет и 7 мая.

Он считает, что 2 мая надо сделать памятным днем, чтобы не было повторения подобных трагедий. "Мы написали письмо генеральному секретарю ООН с просьбой признать 2 мая днем жертв терроризма", — сказал Ксантопулос.

По его мнению, трагедия в Одессе ничему не научила политиков, безнаказанность виновников провоцирует националистов на новые преступления.

"Сегодня стало известно, что украинские фашисты провели пикет под Акрополем, одиозный артист с кличкой Орест Лютый восхвалял тех, кто сжег в Доме профсоюзов 50 человек, издевался над погибшими в доме профсоюзов людьми. Все это при поддержке министерства культуры Украины, все это при попустительстве украинских властей. Эти люди осквернили Акрополь", — сказал Ксантопулос.

Ксантопулос заявил, что подобным людям необходимо запретить въезд в Евросоюз.

После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли.

В результате украинские радикалы убили в тот день 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.

Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказать виновных в гибели людей. Между тем судебный процесс по делу затягивается, из-за смены коллегии судей он начался заново.