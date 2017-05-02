В Бразилии назвали переворотом события в Венесуэле

Сотрудники полиции и представители оппозиции во время первомайской демонстрации в Каракасе, Венесуэла

Сотрудники полиции и представители оппозиции во время первомайской демонстрации в Каракасе, Венесуэла

МЕХИКО, 2 мая – РИА Новости. Глава МИД Бразилии Алоизиу Нунес назвал переворотом последние события в Венесуэле, власти которой объявили о созыве учредительного собрания.

Ранее на фоне многодневных протестов оппозиции президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о созыве учредительного собрания. Согласно конституции Венесуэлы, источник власти в стране — народ Венесуэлы, и эта власть может осуществляться через национальное учредительное собрание, созываемое для изменения государственного строя, создания нового порядка и составления новой конституции.

"Я квалифицирую как переворот предложение президента Николаса Мадуро созвать учредительное собрание в Венесуэле", — написал Нунес на своей странице в сети Facebook.

По его мнению, происходящее в Венесуэле может означать нарушение демократического порядка, что противоречит конституции самой страны.

Решение Мадуро вызвало резкую критику оппозиции. Глава парламента Хулио Борхес назвал решение Мадуро нарушением конституции и государственным переворотом, а также призвал к сопротивлению. Один из основных лидеров оппозиции Энрике Каприлес также призвал людей выйти на улицы и не подчиняться решению главы государства.