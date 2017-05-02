Саудовский вице-крон-принц исключил достижение взаимопонимания с Ираном

ДУБАЙ, 2 мая — РИА Новости. Заместитель наследного принца Саудовской Аравии министр обороны Мухаммед бен Салман не видит возможности найти взаимопонимание с Ираном, считая правящий режим в Иране "экстремистским".

"Режим Ирана придерживается экстремистской идеологии, поэтому невозможно достигнуть с ним понимания", — заявил бен Салман во вторник вечером в интервью саудовскому телеканалу MBC.

"Нет точек соприкосновения между нами и иранским режимом", — добавил он.

Как отметил заместитель наследного принца, Саудовская Аравия, а не Сирия, является главной целью для Тегерана, который, по его мнению, стремится добраться до святыни всех мусульман — Каабы в Мекке.

"Мы не ждем военных действий на территории Саудовской Аравии, чтобы начать противодействовать Ирану", — добавил он.

Разногласия между Ираном и Саудовской Аравией сильно обострились, когда в регионе Ближнего Востока началась "арабская весна" в 2011 году, в которой Тегеран поддержал шиитские силы, а Эр-Рияд встал на стороне противостоящих им суннитов. В начале 2016 года Саудовская Аравия разорвала дипотношения с Ираном после нападения на ее дипмиссии в иранских городах, последовавшие за казнью в королевстве известного шиитского богослова Нимра ан-Нимра.