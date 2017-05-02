Госсекретарь США заявил, что разговор Путина и Трампа прошел конструктивно

ВАШИНГТОН, 2 мая – РИА Новости. Разговор президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина прошел в конструктивном ключе, сообщил госсекретарь Рекс Тиллерсон.

"Это был очень конструктивный разговор. Президенты детально обменялись мнениями. Посмотрим, что из этого получится", — сказал Тиллерсон во вторник журналистам.

Президент России Владимир Путин во вторник провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, стороны сделали акцент на перспективе координации действий РФ и США в борьбе с терроризмом в контексте Сирии, говорится в сообщении Кремля. В ходе разговора Путин и Трамп условились, в частности, "активизировать диалог между главами внешнеполитических ведомств двух стран по поиску вариантов, позволяющих закрепить режим прекращения боевых действий, придать ему устойчивость и контролируемость".

В свою очередь в Белом доме сообщили, что Трамп и Путин согласились, что "все стороны должны делать все, что могут, чтобы покончить с насилием". Уточнялось, что лидеры обсудили вопрос безопасных зон в Сирии или зон деэскалации. Сам разговор президентов в Белом доме назвали "очень хорошим".