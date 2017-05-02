Трамп действует в отношении КНДР как бизнесмен, считает экс-агент MI-6

КЕРБЕЛА (Ирак), 2 мая – РИА Новости. Политика США в отношении КНДР продиктована стремлением президента Дональда Трампа действовать, как в бизнесе, при этом ситуация такова, что одна из сторон конфликта должна отступить во избежание эскалации, заявил РИА Новости экс-агент MI-6 и дипломат Алистер Крук.

Рано утром в субботу военные КНДР провели пуск баллистической ракеты в северо-восточном направлении из района Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо. Испытания завершились неудачей. Американские и японские военные считают, что баллистическая ракета упала на северокорейской территории в пределах 50 километров от места пуска. Тип ракеты точно пока не определен. По мнению экспертов, это могла быть Scud ER, то есть ракета ближнего радиуса действия с увеличенной дальностью полета, или ракета среднего радиуса действия KN-17.

Очередные ракетные испытания КНДР состоялись спустя лишь несколько часов после окончания специального заседания СБ ООН, в ходе которого США заявили о необходимости усиления изоляции КНДР и о своей готовности ужесточить существующие санкции и ввести новые ограничения, а Южная Корея предложила всерьез задуматься над тем, может ли КНДР оставаться членом ООН на фоне провокационных действий.

"Советники его – а Трамп прислушивается к ним – сказали, что пора менять сценарий, нужна радикальная перемена от слабой Америки к сильной. Не думаю, что это часть большой дипломатической игры; скорее, Трамп ведет себя как бизнесмен – вести себя жестко, отказаться от сделки, потом вернуться и выиграть", — отметил Крук.

"Ситуация сейчас такая, что один или другой должен отступить. Но я не вижу особой гибкости, не думаю, что Ким Чен Ын отступит. КНДР сейчас загнана в угол США. Скорее всего, Северная Корея ответит военным путем на угрозы США", — считает дипломат.

По мнению Крука, США не случайно выбирают время начала военных учений с Южной Кореей.

"Каждый год, когда сажают рис или собирают его урожай, США начинают военные учения. Они намеренно выбирают такое время. Из-за этого КНДР терпит экономические убытки, так как власти вынуждены эвакуировать всех сажающих рис", — заявил Крук. По его словам, Обама в свое время отказался прислушаться к призыву КНДР проводить учения в другое время, Трамп ведет себя аналогично.

По мнению Крука, авиаудар США по сирийской авиабазе "Шайрат" в начале апреля неслучайно совпал с встречей лидера КНР Си Цзиньпина с Дональдом Трампом в поместье Мар-о-Лаго. "Это унижение – ни одному иностранному лидеру не понравится, что его застали врасплох, сообщив, что только что США обстреляли союзника Китая, с тем чтобы навредить ближайшему союзнику КНР – РФ", — отметил дипломат.

Крук напомнил о знаменитом "развороте над Атлантикой" премьер-министра РФ Евгения Примакова в марте 1999 года в знак протеста против ударов НАТО по Югославии. "К сожалению, у Си не было такого варианта", — сказал Крук.