Трамп высказался за "закрытие" правительства из-за бюджетных разногласий

ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп выразился за "закрытие" (шатдаун) федерального правительства в сентябре, когда придет время новых бюджетных переговоров.

Как ожидается, конгресс на этой неделе примет компромиссный бюджет до окончания финансового года 30 сентября. Бюджет учитывает ряд предложений Трампа, включая повышение расходов на оборону на 21 миллиард долларов, но не содержит отдельных ассигнований на строительство стены на границе и иные приоритеты нынешней администрации.

Трамп публично назвал бюджет своей победой, но одновременно с этим высказался за более конфронтационный стиль бюджетных переговоров.

"Нашей стране нужно хорошее "закрытие" в сентябре, чтобы исправить бардак!" — написал Трамп в Twitter. Предыдущая приостановка работы федеральных органов власти из-за отсутствия бюджета случилась в 2013 году, продолжалась 16 дней и обошлась, по разным подсчетам, в 24 миллиарда долларов. В результате последнего "шатдауна" пострадала популярность конгресса и обеих партий.

either elect more Republican Senators in 2018 or change the rules now to 51%. Our country needs a good "shutdown" in September to fix mess! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 мая 2017 г.

​Директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни выступил в защиту заявлений Трампа.

"Думаю, суть твита президента в том, что нам нужно "закрытие" в какой-то момент, чтобы понять, что город Вашингтон нуждается в "починке". Думаю, что эту позицию вполне можно защищать, мы будем с ней иметь дело в сентябре. Но суть в том, что (сейчас — ред.) мы предотвратили "закрытие" правительства, позволив президенту финансировать свои приоритеты", — уточнил Малвейни.