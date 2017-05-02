Состояние полицейского, раненного на шествии в Париже, ухудшилось

Участники беспорядков во время первомайских демонстраций в Париже

Участники беспорядков во время первомайских демонстраций в Париже

ПАРИЖ, 2 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Состояние полицейского, получившего тяжелые ожоги в ходе беспорядков на первомайском шествии в Париже, ухудшилось, передает портал France Info.

Сильные ожоги лица и рук страж порядка получил из-за возгорания одежды, спровоцированного бутылкой с зажигательной смесью, брошенной в него хулиганами. На несколько мгновений полицейский превратился в живой факел.

Он стал одним из шести сотрудников правоохранительных органов, получивших ранения в ходе шествия. Мужчина, имя которого не называется, и его коллега-женщина с травмой руки были госпитализированы.

"Сейчас ему нужна пересадка тканей на шею и руки", — приводит портал слова представителя профсоюза полицейских Alliance.

Сообщается, что раненый помещен в стерильный бокс, где, как правило, проходят лечение люди с серьезными ожогами.