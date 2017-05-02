Состояние полицейского, раненного на шествии в Париже, ухудшилось
ПАРИЖ, 2 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Состояние полицейского, получившего тяжелые ожоги в ходе беспорядков на первомайском шествии в Париже, ухудшилось, передает портал France Info.
Сильные ожоги лица и рук страж порядка получил из-за возгорания одежды, спровоцированного бутылкой с зажигательной смесью, брошенной в него хулиганами. На несколько мгновений полицейский превратился в живой факел.
Он стал одним из шести сотрудников правоохранительных органов, получивших ранения в ходе шествия. Мужчина, имя которого не называется, и его коллега-женщина с травмой руки были госпитализированы.
"Сейчас ему нужна пересадка тканей на шею и руки", — приводит портал слова представителя профсоюза полицейских Alliance.
Сообщается, что раненый помещен в стерильный бокс, где, как правило, проходят лечение люди с серьезными ожогами.
Перестрелка произошла в четверг вечером на Елисейских полях в самом центре Парижа.
В результате нападения один полицейский погиб, еще двое получили ранения.
Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, второму, вероятно, удалось скрыться.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкГруппировка "Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная в России) уже взяла на себя ответственность за эту стрельбу, однако французская полиция на данный момент не исключает никаких версий произошедшего.
Группировка "Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная в России) уже взяла на себя ответственность за эту стрельбу, однако французская полиция на данный момент не исключает никаких версий произошедшего.
Прокурор Парижа Франсуа Моленс заявил, что полицейским удалось установить личность нападавшего, однако он отказался назвать его имя.
Ранее СМИ сообщили, что им может быть 39-летний Карим Шерфи. Именно его документы были обнаружены в автомобиле нападавшего.
Однако по данным Франс Пресс, нападавшим может быть человек по имени Абу Юсеф аль-Бельжики ("бельгиец").
По ориентировке бельгийских властей французская полиция на данный момент разыскивает вероятного подозреваемого в связи с атакой в Париже.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкВ связи с расследованием произошедшей стрельбы уже задержаны три человека из окружения ликвидированного полицией стрелка. Они были задержаны у себя дома в ходе проведенных в ночь на пятницу обысков в городе Шель.
В связи с расследованием произошедшей стрельбы уже задержаны три человека из окружения ликвидированного полицией стрелка. Они были задержаны у себя дома в ходе проведенных в ночь на пятницу обысков в городе Шель.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкВо Франции в воскресенье должны пройти президентские выборы. После инцидента на Елисейский полях Совбез страны принял решение усилить меры безопасности. В день голосования будут мобилизованы более 50 тысяч полицейских и жандармов и около 7 тысяч военнослужащих.
Во Франции в воскресенье должны пройти президентские выборы. После инцидента на Елисейский полях Совбез страны принял решение усилить меры безопасности. В день голосования будут мобилизованы более 50 тысяч полицейских и жандармов и около 7 тысяч военнослужащих.