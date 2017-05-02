Клинтон: Вашингтону не удастся в одиночку оказать нужное давление на КНДР

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон считает, что Соединенные Штаты в одиночку не смогут оказать нужное давление на Северную Корею.

"Я серьезно отношусь к этой угрозе. Но я не считаю, что мы в одиночку на самом деле сможем оказать необходимое давление на этот северокорейский режим", — заявила Клинтон в интервью телеканалу CNN.

"Сейчас северокорейцы всегда заинтересованы… в том, чтобы заставить американцев пытаться прийти к переговорам, чтобы повысить свой статус и свою позицию, и нам следует быть осторожными в этом вопросе", — заявила Клинтон.

Она добавила, что США "не следует предлагать это при отсутствии более широкой стратегической программы", в рамках которой Китай, Япония, Россия и Южная Корея окажут необходимое давление на режим КНДР для начала переговоров.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью агентству Блумберг сообщил о готовности встретиться с лидером КНДР.