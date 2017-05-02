Путин и Трамп условились наладить работу по урегулированию проблемы КНДР

122-мм самоходные пушки М-1991 на бронированном шасси Чучхе-по Корейской народной армии во время парада в Пхеньяне

122-мм самоходные пушки М-1991 на бронированном шасси Чучхе-по Корейской народной армии во время парада в Пхеньяне

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Корейском полуострове, сообщила пресс-служба Кремля.

"Обстоятельно обсуждена опасная ситуация на Корейском полуострове. Владимир Путин призвал к сдержанности и снижению уровня напряженности", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что лидеры условились "наладить совместную работу, ориентированную на дипломатические развязки по комплексному урегулированию проблемы".