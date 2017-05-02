Белый дом отметил рост оборонных расходов на $21 миллиард

ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Федеральный бюджет США до 30 сентября соответствует приоритетам президента Дональда Трампа, поскольку содержит дополнительные ассигнования в 21 миллиард долларов на оборону, заявил журналистам глава административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни.

"Мы получаем дополнительные 21 миллиард долларов военного финансирования в этом бюджете", — сказал Малвейни.

По его словам, Трамп "нарушил принцип паритета", установленный предыдущим президентом Бараком Обамой, когда оборонные расходы должны расти в том же темпе, что и иные расходы. В данном бюджете 21 миллиард долларов выделен дополнительно на оборону, и лишь 5 миллиардов составило повышение расходов на невоенные цели, уточнил Малвейни.

Республиканцы и демократы в конгрессе ранее договорились по бюджетному закону до окончания финансового года 30 сентября. Сейчас США живут по временному бюджету, срок которого истекает 5 мая. Как ожидается, на этой неделе конгресс примет новый бюджет, а президент Трамп его подпишет.