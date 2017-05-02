Белый дом отрицает, что в бюджете не нашлось денег на строительство стены

ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Белый дом отрицает, что в бюджете не нашлось денег на строительство стены на границе с Мексикой, которую обещал построить президент США Дональд Трамп, заявил журналистам глава административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни.

Республиканцы и демократы в конгрессе ранее договорились по бюджетному закону до окончания финансового года 30 сентября. Сейчас США живут по временному бюджету, срок которого истекает 5 мая. Как ожидается, на этой неделе конгресс примет новый бюджет, а президент Трамп его подпишет. В бюджете нет отдельной строки на финансирование строительства стены.

При этом, по словам Малвейни, бюджет на самом деле предусматривает "сотни миллионов долларов" на замену временного заграждения на границе капитальным стальным забором высотой в 20 футов (6 метров).

"Мы это строим уже сейчас", — заявил Малвейни. "Пресса не хочет, чтобы вы об этом знали", — добавил он.

Трамп первоначально обещал, что за строительство стены заплатит Мексика, несмотря на яростные опровержения мексиканских официальных лиц, заявлявших, что страна ни при каких обстоятельствах не будет платить за стену. Впоследствии Трамп признал, что для строительства стены понадобятся средства американских налогоплательщиков.