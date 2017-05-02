США обеспокоены планами Венесуэлы по изменению конституции страны

ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты обеспокоены планами властей Венесуэлы созвать учредительное собрание для изменения конституции страны, заявили в госдепартаменте США.

"Мы еще многого не знаем о конституционной ассамблее, но первые сообщения очень тревожат", — заявил на брифинге заместитель помощника госсекретаря США Майкл Фицпатрик.

По его словам, такие инициативы США не считают демократическими. Также представитель госдепа выразил сожаление в связи с выходом Венесуэлы из Организации американских государств.

Ранее на фоне многодневных протестов оппозиции президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о созыве учредительного собрания. Согласно конституции Венесуэлы, источник власти в стране — народ Венесуэлы, и эта власть может осуществляться через национальное учредительное собрание, созываемое для изменения государственного строя, создания нового порядка и составления новой конституции.

Решение Мадуро вызвало резкую критику оппозиции. Глава парламента Хулио Борхес назвал решение Мадуро нарушением конституции и государственным переворотом, а также призвал к сопротивлению. Один из основных лидеров оппозиции Энрике Каприлес также призвал людей выйти на улицы и не подчиняться решению главы государства.