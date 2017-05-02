США могут ввести дополнительные санкции против физлиц в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 2 мая — РИА Новости. США могут ввести санкции против отдельных лиц в Венесуэле в связи с планами властей страны созвать национальное собрание для изменения конституции, сообщили в госдепартаменте.

"Предпринятые вчера действия (властями Венесуэлы – ред.) могут дать нам дополнительные основания для введения санкций против отдельных лиц в Венесуэле на основе закона о демократии в Венесуэле от 2014 года", — сообщил заместитель помощника госсекретаря США Майкл Фицпатрик на брифинге.

Ранее на фоне многодневных протестов оппозиции президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о созыве учредительного собрания. Согласно конституции Венесуэлы, источник власти в стране — народ Венесуэлы, и эта власть может осуществляться через национальное учредительное собрание, созываемое для изменения государственного строя, создания нового порядка и составления новой конституции.