В Вене прошла акция памяти жертв трагедии в Одессе

ВЕНА, 2 мая — РИА Новости. Австрийские активисты во вторник провели в центре Вены акцию памяти жертв одесской трагедии, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие прошло перед памятником советским воинам-освободителям. На импровизированной сцене выступили порядка десяти человек с призывами подержать антифашистские силы на Украине, не допускать роста националистических настроений в стране. Выступающие призывали мировое сообщество оказать поддержку и солидарность пострадавшим от боевых действия на Украине, требуя привлечь к ответственности тех, кто виновен в трагедии в Одессе.
Со словами в поддержку акции и с осуждением происходящего на Украине выступил и живущий в Вене ветеран, участвовавший в освобождении Австрии в составе второго и третьего украинского фронтов, Владимир Располыхин. "Акты оккупации проводятся нечистоплотными людьми, которые при этом оккупантами называют нас. Я очень хочу, чтобы наш голос — голос бывшего Советского Cоюза, Украины, бывших советских республик услышал австрийский народ. Я очень горжусь тем, что я принимал участие в освобождении этого прекрасного города. И нашу дружбу между Украиной и Российской Федерацией никогда не разорвут грязные политики", — убежден он.
Участники акции растянули плакаты с призывами остановить русофобию и не позволять "нацистам вновь сжигать людей".
Пришедшим на площадь перед памятником предлагали ознакомиться с фотографиями, запечатлевшими события трагического дня в Одессе, и приглашали на концерт по сбору средств для больниц Луганска.
Мероприятие охраняли несколько полицейских, вмешательство которых не понадобилось — акция, продолжавшаяся больше часа, носила исключительно мирный характер.