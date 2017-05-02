В Вене прошла акция памяти жертв трагедии в Одессе

Акция памяти в Москве по погибшим в Одессе 2 мая 2014 года

Акция памяти в Москве по погибшим в Одессе 2 мая 2014 года

ВЕНА, 2 мая — РИА Новости. Австрийские активисты во вторник провели в центре Вены акцию памяти жертв одесской трагедии, передает корреспондент РИА Новости.

Мероприятие прошло перед памятником советским воинам-освободителям. На импровизированной сцене выступили порядка десяти человек с призывами ‎подержать антифашистские силы на Украине‎, не допускать роста националистических настроений в стране. Выступающие призывали мировое сообщество оказать поддержку и солидарность ‎пострадавшим от боевых действия на Украине, требуя привлечь к ответственности тех, кто виновен в трагедии в Одессе.

Со словами в поддержку акции и с осуждением происходящего на Украине выступил и живущий в Вене ветеран, участвовавший в освобождении Австрии в составе второго и третьего украинского фронтов, Владимир Располыхин. ‎"Акты оккупации проводятся нечистоплотными людьми, которые при этом оккупантами называют нас. Я очень хочу, чтобы наш голос — голос бывшего Советского Cоюза, Украины, бывших советских республик услышал австрийский народ. Я очень горжусь тем, что я принимал участие в освобождении этого прекрасного города. И нашу дружбу между Украиной и Российской Федерацией никогда не разорвут‎ грязные политики", — убежден он.

‎

Достаточно малочисленная акция, тем не менее, привлекла внимание десятков проходивших по площади людей.

Участники акции растянули плакаты с призывами остановить русофобию и не позволять "нацистам вновь сжигать людей".

Пришедшим на площадь перед памятником предлагали ознакомиться с фотографиями, запечатлевшими события трагического дня в Одессе, и приглашали на концерт по сбору средств для больниц Луганска.

‎Мероприятие охраняли несколько полицейских, вмешательство которых не понадобилось — акция, продолжавшаяся больше часа, носила исключительно мирный характер.