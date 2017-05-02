МИД России: КНДР не откажется от ядерного оружия, пока будет ощущать угрозу

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Военная активность ряда стран создает напряженность на Корейском полуострове, КНДР не откажется от ядерного оружия, пока будет ощущать угрозу, заявил директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Михаил Ульянов на первой сессии подготовительного комитета конференции 2020 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия в Вене.

"Аналогичные и даже еще большие по интенсивности дипломатические усилия требуются сейчас применительно к Корейскому полуострову. Причем начинать нужно не теряя времени, не дожидаясь, когда логика конфронтации окончательно возьмет верх. Россия не приемлет ядерный статус КНДР, проведение Пхеньяном ядерных испытаний и невыполнение соответствующих резолюций СБ ООН. Но при этом убеждены, что причиной напряженности на полуострове являются не только ракетно-ядерные программы Пхеньяна, но и повышенная военная активность некоторых региональных и в особенности внерегиональных государств в Северо-Восточной Азии. Очевидно, что Пхеньян не откажется от ядерного оружия, пока будет ощущать прямую угрозу своей безопасности", — заявил Ульянов, слова которого приводит сайт МИД РФ.