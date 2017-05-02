На Куликовом поле в Одессе призвали к импичменту Порошенко

Участники акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе. 2 мая 2017 года

Участники акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе. 2 мая 2017 года

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. На акцию памяти о погибших 2 мая 2014 года в здании Дома профсоюзов пришло более пяти тысяч человек, пишет Ukraina.ru.

Участники митинга, несмотря на попытки полицейских не пустить их на площадь, собрались возле одесского Дома профсоюзов. Активисты скандировали лозунги: "Не забудем, не простим", "Одесса — город-герой", "Вон из Одессы, бандеровские бесы". Кроме того, на акции было развернуто несколько плакатов с надписью "Импичмент Порошенко". Сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких человек с подобным плакатом.

Родственники погибших выразили недовольство отсутствием результатов расследования трагедии в Доме профсоюзов. Они намерены собрать подписи и потребовать от Верховной рады создать комиссию по расследованию деятельности Порошенко в связи с событиями 2 мая 2014 года.

Кроме того, в ходе митинга возник конфликт между активистами и представителями группировки "Правый сектор"*, который был пресечен действиями правоохранительных органов.

2 мая 2014 года в центре Одессы произошли столкновения сторонников "антимайдана" с футбольными "ультрас" и радикалами, которые затем переросли в беспорядки на Куликовом поле и поджог Дома профсоюзов. При пожаре погибли 42 человека, в столкновениях на Греческой площади — еще шестеро. Судебный процесс по делу не завершен, на отсутствие прогресса в расследовании неоднократно указывали Киеву различные международные организации.

*Организация, запрещенная в России