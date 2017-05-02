В Венесуэле ввели запрет на ношение оружия для обеспечения безопасности

Сотрудники полиции и представители оппозиции во время первомайской демонстрации в Каракасе, Венесуэла

Сотрудники полиции и представители оппозиции во время первомайской демонстрации в Каракасе, Венесуэла

МЕХИКО, 2 мая – РИА Новости. Власти Венесуэлы ввели временный запрет сроком на полгода на ношение оружия на территории страны.

"Вводится запрет на ношение огнестрельного оружия на всей национальной территории на 180 дней, чтобы гарантировать безопасность, мир и внутренний порядок", — написал в своем микроблоге в Twitter министр внутренних дел Нестор Ревероль.

Ранее подобные меры принимались в Венесуэле накануне крупных выборов, в том числе президента.

В понедельник президент Николас Мадуро подписал указ о созыве учредительного собрания, против чего решительно выступила оппозиция. Глава парламента Хулио Борхес назвал решение Мадуро нарушением конституции и государственным переворотом, а также призвал к сопротивлению. Один из основных лидеров оппозиции Энрике Каприлес также призвал выйти на улицы и не подчиняться решению главы государства.

С 4 апреля в Венесуэле идут массовые уличные акции. По последним данным, в ходе манифестаций как против правительства Мадуро, так и в его поддержку уже погибли порядка 30 человек. Протесты начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов.