Ле Пен в случае избрания надеется вернуть франк в течение двух лет

ПАРИЖ, 2 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен рассчитывает в течение двух лет вернуть в обращение в стране франк.
Как сообщает агентство Рейтер, в интервью которому политик сделала заявление, "Ле Пен надеется, что французский народ через два года будет иметь в своих карманах национальную валюту".
Она отметила, что "национальная валюта будет лучше защищать накопления французов". По мнению Ле Пен, французский "эстеблишмент" хочет "запугать" избирателей мыслями о том, что ситуация сложится иначе.
Согласно данным опроса компании OpinionWay, опубликованным во вторник, Макрон во втором туре одержит победу над Ле Пен с результатом 60% голосов избирателей против 40%.
За выборами президента Франции следите здесь >>