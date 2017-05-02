Ле Пен в случае избрания надеется вернуть франк в течение двух лет

ПАРИЖ, 2 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен рассчитывает в течение двух лет вернуть в обращение в стране франк.

Как сообщает агентство Рейтер, в интервью которому политик сделала заявление, "Ле Пен надеется, что французский народ через два года будет иметь в своих карманах национальную валюту".

Она отметила, что "национальная валюта будет лучше защищать накопления французов". По мнению Ле Пен, французский "эстеблишмент" хочет "запугать" избирателей мыслями о том, что ситуация сложится иначе.

В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, кандидат от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.

Согласно данным опроса компании OpinionWay, опубликованным во вторник, Макрон во втором туре одержит победу над Ле Пен с результатом 60% голосов избирателей против 40%.