Израиль критикует резолюцию ЮНЕСКО по Иерусалиму

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мая — РИА Новости. Израиль раскритиковал ЮНЕСКО за очередную резолюцию, оспаривающую правомерность его контроля над историческим центром Иерусалима, но назвал успехом то, что за документ проголосовало меньше стран, чем раньше.

В резолюции, внесенной группой арабских государств и принятой в понедельник, Израиль назван оккупирующей державой, а проводимые им раскопки и иные работы в Восточном Иерусалиме, включая Старый город, осуждаются как нарушение международного права.

"Нет иного народа в мире, кроме еврейского, для которого Иерусалим был бы настолько свят и почитаем, но, несмотря на это, сегодня в ЮНЕСКО проводится заседание в попытке оспорить эту простую истину. Мы не верим в ЮНЕСКО, мы стоим на своем — на истине", — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на международном конкурсе знатоков священных текстов.

Израиль объявил Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, занятые в ходе войны 1967 года и позднее аннексированные. Мир аннексии не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими по меньшей мере на часть Иерусалима.

Выступая позднее на приеме для иностранных дипломатов по случаю Дня независимости Израиля, Нетаньяху обратил внимание на то, что новая резолюция собрала в свою поддержку 22 голоса при том, что годом ранее за аналогичный документ голосовали представители 32 стран.

"Сегодня стран, которые воздерживаются или поддерживают Израиль на голосованиях, больше, чем стран, выступающих против Израиля. Такое происходит впервые", — сказал глава правительства.

Новый расклад голосов Нетаньяху назвал результатом бесед, которые он лично и сотрудники МИД Израиля провели в последние дни с руководством зарубежных держав "в связи с этим нелепым голосованием".

"Мы должны продолжать нашу последовательную и систематическую работу, чтобы свести это число к нулю, потому что подобных голосований быть вообще не должно", — добавил он.