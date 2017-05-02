Янукович подает жалобу в ЕСПЧ

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости. Экс-президент Виктор Янукович и его защитники подают жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по поводу попытки незаконного заочного осуждения и непредоставления доступа к участию в судебном процессе на Украине, заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

Оболонский районный суд Киева 4 мая начнет рассмотрение дела Януковича о госизмене. Экс-президент ранее неоднократно заявлял, что вернется на территорию Украины, в том числе для участия в судебном процессе, при условии обеспечения безопасности и расследования покушения не него. Ранее суд дал разрешение на проведение заочного досудебного расследования по этому делу.

"Янукович, действительно, передал нам свое обращение в ЕСПЧ, поскольку считает незаконным его заочное осуждение по статье "госизмена", заявляет об отсутствии доступа к участию в процессе", – приводит слова адвоката украинское информагентство УНИАН во вторник.

Сердюк отметил, что это заявление передано представителю британской адвокатской конторы Джозефу Росману и на днях должно быть направлено в ЕСПЧ. Также Сердюк отметил, что будет присутствовать 4 мая на подготовительном заседании Оболонского районного суда Киева. "Поверьте, будет интересно", — сказал он.