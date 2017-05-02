В Одессе в годовщину трагедии 2014 года задержали 14 человек

Сотрудники правооохранительных органов во время акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе. 2 мая 2017

Сотрудники правооохранительных органов во время акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе. 2 мая 2017

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости. Четырнадцать человек задержали в Одессе за мелкое хулиганство во вторник, в день памятных мероприятий по погибшим 2 мая 2014 года, когда украинские радикалы убили 48 человек, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

"У нас 14 были задержаны за мелкое хулиганство", — сказал Яровой журналистам во вторник. Он уточнил, что большинство задержали на Куликовом поле в Одессе.

Яровой также отметил, что в отношении четырех задержанных составлены административные протоколы, а остальные отпущены.

Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказать виновных в гибели людей. Между тем, судебный процесс по делу затягивается, из-за смены коллегии судей он начался заново.