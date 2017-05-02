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В мире

Эксперт прокомментировал встречу Путина и Меркель

Сюжет:
Переговоры Владимира Путина и Ангелы Меркель (49)
19:4902.05.2017
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© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции в Сочи. 2 мая 2017Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции в Сочи. 2 мая 2017
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Главным итогом переговоров президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель в Сочи стало обсуждение общих точек соприкосновения, по которым страны могут укреплять дальнейшее сотрудничество, считает руководитель центра германских исследований Института Европы РАН, эксперт РСМД Владислав Белов.

По словам эксперта, "примечательно, что стороны не рассказали о тех достигнутых общих позициях, они остановились только на том, что в целом переговоры прошли в конструктивной атмосфере".

"По всей видимости, главным итогом переговоров стало обсуждение тех точек соприкосновения, о которых говорила Ангела Меркель в Мюнхене в середине февраля этого года во время Мюнхенской конференции, что надо сосредоточиться на поиске общих точек, а не на проблемах", — сказал Белов РИА Новости.

Он отметил, что этими точками соприкосновения являются общие решения по урегулированию сирийского и украинского кризисов, продвижение по европейскому миропорядку и вопросы экономического сотрудничества.

Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Путин разъяснил Меркель ситуацию в Чечне, сообщил Песков
"Понятно, что повестка дня формировалась теми событиями, которые были наиболее актуальны по состоянию на конец апреля — это Сирия, Украина, НАТО, то есть комплексные вопросы безопасности плюс экономика, где Россию в первую очередь интересует сферы энергетики и "Северного потока", ну и плюс традиционная для Германии важная тема — это состояние дел в гражданском обществе в России", — добавил Белов.

По его словам, "обратило на себя внимание то, что Ангела Меркель затронула вопрос прав человека в Чечне".

По мнению эксперта, переговоры состоялись, присутствовала рабочая атмосфера, которая, по всей видимости, устроила обе стороны. "В принципе, по состоянию на 2 мая политический рабочий диалог был на хорошем уровне", — отметил собеседник агентства. По его словам, итоги 2016 и начало 2017 года говорят о неплохих результатах сотрудничества в экономике, позитивных тенденциях не только в инвестиционной области, но и в области внешней торговли.

Эксперт также подчеркнул, что "главный итог — это хорошее настроение обоих лидеров". "Оба нашли общий язык по основным кризисным вопросам международных отношений. И есть достаточно времени, два с половиной месяца, до Гамбурга, где стороны могут еще уже углубить, расширить (обсуждение) по тем вопросам, которые они обсуждали", — сказал Белов.

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции по итогам встречи. 2 мая 2017
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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В Сочи завершились переговоры Путина и Меркель
По его словам, несмотря на заморозку в отношениях на высшем уровне, рабочий политический диалог между Россией и Германией никогда не прекращался. "Запрет на политический диалог на высшем уровне не отразился на наших отношениях. Диалог продолжался, есть понимание, на мой взгляд", — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что двусторонние отношения и в научно-техническом сотрудничестве, и в гуманитарном обмене и в культурном обмене, партнерство между регионами, между городами, и в экономике продвигаются.

"Я думаю, что сочинская встреча впишется в историю наших отношений со знаком плюс", — сказал Белов.

При этом с учетом предстоящих выборов в Бундестаг эксперт подчеркнул, что данная встреча не носила предвыборного характера для Ангелы Меркель, в отличие о предстоящей встречи G20 в Гамбурге. "Встреча с Владимиром Путиным косвенно дает очки Ангеле Меркель, но, тем не менее, в предвыборном контексте это минимальный плюс", — сказал Белов.

По словам эксперта, успех G20 во многом зависит от России, от ее позиции, от этих точек соприкосновения, которые стороны ищут.

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