Песков рассказал, почему нельзя провести встречу в нормандском формате

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Пока не завершились выборы президента Франции, нет возможности оперативно провести встречу лидеров в нормандском формате, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, в плане нормандского формата сейчас будет не то чтобы пауза, но сейчас просто нет возможности его в быстрой перспективе собирать или инициировать его проведение, потому что, очевидно, что сначала у Франции выборы президента, потом парламентские выборы. Будет определенное формирование команды. Хотя и Путин, и Меркель отметили, что наверняка на экспертном уровне будут люди, которые смогут продолжить уделять внимание нормандскому формату", — сказал Песков.

"Поэтому рассчитывают, что все-таки обмен будет происходить", — добавил он.