Депутат из Италии пообещала поднять в Европарламенте вопрос о признании ЛНР

ЛУГАНСК, 2 мая — РИА Новости. Депутат от Италии Элеонора Форенца пообещала поднять в Европарламенте вопрос о признании самопровозглашенной Луганской народной республики.

Второго мая представители общественных организаций из 12 стран приняли участие в круглом столе "Наша сила — в единстве", прошедшем в ЛНР.

"Вчера я приняла участие в параде, который прошел в вашей республике, и мне это было очень приятно. Я считаю, что главным признаком демократии является то количество людей, которые приняли участие во вчерашнем параде", — заявила депутат в ходе круглого стола в Луганске.

Она подчеркнула, что у Евросоюза есть определенные проблемы с соблюдением демократическим норм, и она поднимет этот вопрос по возвращении в Европу.

"Также я подниму вопрос (в Европарламенте, — ред.) о признание вашей республики… Мы также в Европарламенте рассматривали истоки трагедии в 2 мая в Одессе. И позиция антифашизма ключевая позиция в нашей конституции, но не во всех отношениях это касается Евросоюза. Потому, что та позиция, которую представляет киевский режим как раз свидетельствует об этом", — подчеркнула Форенца.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.

Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными.