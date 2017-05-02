Москва и Берлин не хотят бомбардировок: Путин и Меркель поговорили в Сочи

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости, Андрей Веселов. Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели встречу в Сочи. В ходе переговоров лидеры двух стран обсудили вопросы борьбы с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке и реализацию Минских соглашений. Меркель приехала в Россию после двухлетнего перерыва. После начала украинского кризиса интенсивность взаимодействия Москвы и Берлина была заметно снижена, что позволило некоторым наблюдателям говорить о том, что Германия следует курсу на "изоляцию России". Очевидный итог визита в Сочи — этого курса больше нет.

Напомним, что в 2014 году Меркель упрекала российское руководство в "потере связи с реальностью". Сегодня она называет Москву "конструктивным партнером".

Наглядное подтверждение такого партнерства — рост товарооборота между странами несмотря на взаимные экономические санкции. "Мы с удовлетворением констатировали наметившийся рост товарооборота: за январь-февраль его объем увеличился на 43%. Отмечу, что ФРГ является крупнейшим покупателем российского природного газа, поставки из России покрывают почти 35% потребностей немецкого рынка", — отметил российский президент.

Альтернатив минскому договору нет

Одной из центральных тем переговоров стала ситуация на Украине. Путин и Меркель сошлись на том, что следует добиться строгого соблюдения минских договоренностей, и пока этого не сделано, заключать новые договоренности или искать иной формат для переговорного процесса не имеет смысла. "Ничего другого альтернативного мы придумать не можем и не должны ничего придумывать, кроме нормандского формата и минских договоренностей, поскольку нельзя строить новых планов, не добившись элементарных результатов по тому, что мы наметили в предыдущие годы", — заявил Владимир Путин. "Я не считаю целесообразным заключение нового соглашения", — согласилась Меркель.

При этом канцлер оговорилась: "Мы, конечно, хотим обеспечить, чтобы Украина получила доступ к своей государственной границе". Однако в Минских соглашениях прямо прописано, что восстановление контроля над государственной границей должно начаться "в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования". И проходить должно "в консультациях и по согласованию с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей (то есть ДНР и ЛНР. — Прим. ред.) в рамках трехсторонней контактной группы". Но как раз пункт о выборах и консультациях Киев игнорирует.

Меркель в очередной раз связала выполнение минских договоренностей с темой снятия санкций с России. В этом смысле канцлер ФРГ повторяет тезис главы дипломатической службы Европейского союза Федерики Могерини, которая также недавно посещала Москву. Глава МИД России Сергей Лавров тогда задал европейской чиновнице вопрос: почему на фоне полного саботажа властями Украины Минских соглашений санкции ЕС за их невыполнение вводятся только против России? Этот вопрос можно адресовать и Меркель.

Общая цель — прекращение огня

Россия и Германия очень по-разному оценивают ситуацию в Сирии. Но и здесь есть точки соприкосновения. И Путин и Меркель выступают за мирное разрешение сирийского кризиса. "Мы также поговорили о ситуации в Сирии. Я как федеральный канцлер отметила, что мы хотим сделать все возможное, чтобы поддержать перемирие, прекращение огня для того, чтобы помочь людям. Это, мне кажется, подход, которым мы можем следовать", — заявила Меркель.

В ходе переговоров Меркель просила Путина оказать давление на Башара Асада, на которого, как считают в Берлине, Россия имеет влияние. В ответ Владимир Путин заявил, что "наибольшее влияние на президента Башара Асада имеет сирийский народ", а задача России состоит в том, чтобы "создать условия для объединения общества и политического взаимодействия сторон".

Ранее, во время телефонных переговоров Меркель и Дональда Трампа, которые состоялись сразу после ракетной атаки США по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс, немецкое правительство поддержало Вашингтон. По крайней мере, так считали в Белом доме. "Канцлер Меркель выразила поддержку действиям Соединенных Штатов и согласилась с президентом Трампом насчет важности того, что сирийский президент Башар Асад должен нести ответственность", — заявили в американской администрации.

Впрочем, ситуация неоднозначна. Во-первых, как сообщали источники газеты The Wall Street Journal, Меркель убеждала Трампа сотрудничать с Россией по вопросу сирийского урегулирования. Во-вторых, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль предостерег США против новых бомбардировок территории, контролируемой президентом Сирии Башаром Асадом. Как считает Габриэль, это лишь приведет к "эскалации конфликта и гибели многих неповинных".

Переговоры в Сочи подтвердили приверженность сторон мирному разрешению конфликта. При этом президент Путин особо отметил, что Россия выступает за самое тщательное расследование газовой атаки в Хан-Шейхуне, которая стала формальным поводом для американского ракетного удара. Таким образом, Москва выступает против "превентивного" назначения виновных.