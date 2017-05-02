NI объяснил, почему Трампу стоит "расстелить Ким Чен Ыну красную дорожку"

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Дональду Трампу, который уже заявил о том, что не исключает встречи с Ким Чен Ыном, стоит пойти дальше и пригласить северокорейского лидера на переговоры в Белый дом, пишет National Interest.

Несомненно, множество голосов в США выступят против такого решения, называя Ким Чен Ына "чудовищем". Но Трампу стоит обратиться напрямую к нему, чтобы попытаться покончить с кризисом на полуострове и способствовать превращению КНДР в более мирную страну, считает автор.

Попытка добиться от Пхеньяна каких-либо уступок путем давления — ошибка со стороны администрации Трампа, так как подобное поведение лишь сильнее укрепляет уверенность руководства КНДР в том, что ему нужно разработать свои межконтинентальные баллистические ракеты как можно скорее. Судьба Ирака и Ливии убеждает Пхеньян в том, что лишь наличие ядерного оружия и средств его доставки — достаточная гарантия того, что страна не подвергнется нападению со стороны США, говорится в статье.

Политика США в отношении северокорейского режима давно лишилась гибкости и стала неэффективной, однако Трампу под силу найти выход из этого внешнеполитического тупика. Президенту США стоит задуматься над возможностью сделки, которая могла бы включать в себя договор о ненападении между странами, организацию постоянных инспекций ядерных реакторов КНДР с привлечением ООН, вывод значительной части американского контингента из Южной Кореи и декларацию о намерении создать единое и нейтральное государство на Корейском полуострове, пишет автор.

Распространено мнение о том, что Северной Корее нельзя доверять, так как Ким Чен Ын — непредсказуемый политик. Однако оно не имеет под собой достаточных оснований, ведь до сих пор северокорейский лидер действовал весьма прагматично, подчеркивает автор.

Чтобы успешно решить кризис на Корейском полуострове, США потребуются серьезные усилия по налаживанию контактов с руководством КНДР. За образец подобных действий Трамп мог бы взять организацию визита в США Никиты Хрущева в 1959 году, когда тому устроили настоящее турне по стране. Иными словами, Трампу стоит "расстелить красную дорожку" перед Ким Чен Ыном, заключает National Interest.