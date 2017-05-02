СМИ сообщили о задержании в Мексике преемника наркобарона Коротышки

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Сотрудники органов безопасности Мексики задержали предполагаемого нового главу наркокартеля "Синалоа" Дамасо Лопеса Нуньеса, которого считают преемником наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка, сообщает газета Sol de Mexico со ссылкой на прокуратуру.

"Сотрудники министерства национальной обороны и агентства криминальных расследований смогли схватить Дамасо Н., предполагаемого лидера преступной организации", — сообщается в аккаунте прокуратуры в Twitter.

По информации газеты, совместная операция по задержанию подозреваемого по прозвищу "El Licenciado" (человек, получивший ученую степень (исп.) — ред.) проходила в районе Ансурес в столице страны Мехико. Представители органов безопасности совершили три обыска, в результате одного из которых был задержан Лопес.

Один из самых разыскиваемых наркобаронов Мексики Коротышка, долгое время возглавлявший картель "Синалоа", был передан властям США 19 января, в последний день работы администрации президента Барака Обамы. В Нью-Йорк наркобарон был доставлен самолетом под охраной.

Обвинения против Коротышки выдвигают сразу несколько штатов — Калифорния, Нью-Мексико, Техас, Иллинойс, Нью-Йорк. Они связаны с поставками кокаина в США, незаконным владением оружием и организацией убийств.