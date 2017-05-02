В Киеве рассказали, сколько денег рассчитывают получить от США в 2017 году

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Посольство Украины в США на официальной странице в Facebook сообщило, что в 2017 году Вашингтон может выделить Киеву 560 миллионов долларов финансовой помощи.

"В конгрессе США представлен консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2017 год, согласно которому на программы помощи Украине планируется выделить не менее 560 миллионов долларов", — говорится в заявлении диппредставительства.

Отмечается, что эта сумма на 27 миллионов больше, чем в прошлом году. В частности, как утверждает посольство, расходы на военную помощь Киеву составят не менее 238 миллионов долларов.

Законопроект еще должен получить одобрение сената и палаты представителей – это произойдет 5 мая, а затем его подпишет президент США.

Ранее комитет по ассигнованиям палаты представителей конгресса США предлагал сократить расходы на военную помощь Украине вдвое — с 350 до 150 миллионов долларов.

В бюджете на 2018 год, по информации Foreign Policy, Вашингтон может сократить помощь Киеву на 69%: с 570 до 177 миллионов долларов.