Фийон подал иск против издания Canard Enchaine

ПАРИЖ, 2 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Экс-премьер Франции Франсуа Фийон, проигравший в первом туре выборов президента страны, подал иск против издания Canard enchaine, которое публиковало информацию о якобы фиктивном трудоустройстве его супруги Пенелопы на должности парламентского помощника мужа.

Как передает во вторник агентство Франс Пресс со ссылкой на окружение Фийона, вопрос о том, подан ли уже иск, возник после анонса газеты о том, что в номере, выходящем в будущую среду, будет опубликована статья на эту тему. Окружение экс-министра подтвердило сведения о том, что иск уже подан.

Согласно информации СМИ, Фийон апеллирует к статье L97 Положения о выборах, которая предусматривает наказание за распространение "ложной информации" и "клеветнических слухов" для отвлечения голосов избирателей.

В конце января вокруг супругов Фийон разгорелся скандал, связанный с трудоустройством Пенелопы Фийон. Он вспыхнул после публикации в сатирическом издании Canard enchaine, в которой утверждалось, что она восемь лет получала зарплату как помощник парламентария Франсуа Фийона. Газета ссылалась на платежные бланки, согласно которым Пенелопа получала деньги в период с 1998 по 2002 год из фондов, предназначенных для оплаты службы парламентариев.

Аналогичные обвинения касались двух детей Фийона. При этом газета делала оговорку, что найм членов семьи на различные должности в парламенте не противоречит закону только в том случае, когда это трудоустройство не фиктивно.

После этого Фийону предъявили обвинения по делу о растрате госсредств в связи с фиктивным трудоустройством членов его семьи. Ему также инкриминируют сообщничество, укрывательство и пренебрежение обязанностями при составлении деклараций. В качестве дополнительного пункта были предъявлены обвинения в "торговле влиянием", касающиеся костюмов, подаренных экс-премьеру его другом адвокатом Робером Буржи.

В воскресенье, 23 апреля, во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 20,1% голосов.