Турецкие СМИ: Россия приступила к подъему аппаратуры с судна "Лиман"

АНКАРА, 2 мая — РИА Новости. Российская сторона приступила к работам по подъему аппаратуры с затонувшего 27 апреля в Черном море разведывательного корабля "Лиман", сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на неназванный источник.
Ранее высокопоставленный собеседник в ВМФ РФ сообщил РИА Новости, что подъем, буксировка и восстановление затонувшего судна нецелесообразны, подчеркнув, что корабль 1970 года постройки лежит на грунте, на глубине около 90 метров. Он добавил, что на корабле нет оборудования, представляющего какой-либо интерес. По словам собеседника агентства, все съемные устройства демонтированы, а элементы, не подлежащие демонтажу, гарантированно уничтожены экипажем до затопления корабля.
Ранее в Минобороны России заявили, что благодаря проявленному мужеству и грамотным действиям российского экипажа корабль, получивший пробоины ниже ватерлинии в двух отсеках машинного отделения, оставался на плаву почти три часа. Все съемное специальное оборудование, документация, оружие и боеприпасы экипажем были эвакуированы на спасательные средства и доставлены на базу Черноморского флота.