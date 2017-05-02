Турецкие СМИ: Россия приступила к подъему аппаратуры с судна "Лиман"

АНКАРА, 2 мая — РИА Новости. Российская сторона приступила к работам по подъему аппаратуры с затонувшего 27 апреля в Черном море разведывательного корабля "Лиман", сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на неназванный источник.

По сообщению агентства, на месте, где затонул "Лиман", находятся исследовательское судно "Селигер" и буксир проекта СБ-739. После завершения работ оба судна вернутся в Севастополь.

Ранее высокопоставленный собеседник в ВМФ РФ сообщил РИА Новости, что подъем, буксировка и восстановление затонувшего судна нецелесообразны, подчеркнув, что корабль 1970 года постройки лежит на грунте, на глубине около 90 метров. Он добавил, что на корабле нет оборудования, представляющего какой-либо интерес. По словам собеседника агентства, все съемные устройства демонтированы, а элементы, не подлежащие демонтажу, гарантированно уничтожены экипажем до затопления корабля.

Исследовательское судно Черноморского флота РФ "Лиман" 27 апреля получило пробоину после столкновения с другим кораблем в Черном море под флагом Того в 40 километрах от Босфора. Всех моряков удалось спасти, они уже вернулись в Россию самолетом военно-транспортной авиации.

Ранее в Минобороны России заявили, что благодаря проявленному мужеству и грамотным действиям российского экипажа корабль, получивший пробоины ниже ватерлинии в двух отсеках машинного отделения, оставался на плаву почти три часа. Все съемное специальное оборудование, документация, оружие и боеприпасы экипажем были эвакуированы на спасательные средства и доставлены на базу Черноморского флота.