Саудовская Аравия раскритиковала курс Ирана к "власти над исламским миром"

ДУБАЙ, 2 мая — РИА Новости. Заместитель наследного принца Саудовской Аравии министр обороны Мухаммед бен Салман считает, что желание Ирана "властвовать над исламским миром" является препятствием для налаживания диалога с Саудовской Аравией.

"Его (Ирана — ред.) позиция такова, что имам Махди придет, и они должны подготовить соответствующую обстановку к его приходу и должны властвовать над исламским миром", — сказал влиятельный саудовский политик в интервью саудовскому телеканалу MBC, отвечая на вопрос, состоится ли в будущем прямой диалог между двумя странами.

Отрывки из интервью канал разместил в социальной сети Twitter.

Проживающие в Иране шииты верят в приход последнего преемника пророка Мухаммеда — имама Махди — мессии, который появится перед концом света.

Разногласия между Ираном и Саудовской Аравией сильно обострились, когда в регионе Ближнего Востока началась "арабская весна" в 2011 году, в которой Тегеран поддержал шиитские силы, а Эр-Рияд встал на стороне противостоящих им суннитов.

В начале 2016 года Саудовская Аравия разорвала дипотношения с Ираном после нападения на ее дипмиссии в иранских городах, последовавшие за казнью в королевстве известного шиитского богослова Нимра ан-Нимра.