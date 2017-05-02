В Одессе проверяют сообщение о минировании Дома профсоюзов

Сотрудник правоохранительных органов во время акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе. 2 мая 2017

Сотрудник правоохранительных органов во время акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе. 2 мая 2017

ОДЕССА, 2 мая — РИА Новости. Украинские правоохранители вновь проверяют сообщение о взрывчатке в Доме профсоюзов на Куликовом поле в Одессе, за день поступило шесть сообщений о минировании в городе, сообщается во вторник на сайте полиции Одесской области.

Ранее жителей Одессы, пришедших почтить память жертв трагедии 2 мая 2014 года, когда в ходе столкновений в городе украинские радикалы убили почти 50 человек, уже дважды эвакуировали с Куликова поля из-за сообщений о минировании.

"В Одессе полиция уже шестой раз проверяет информацию о минировании. На этот раз Дома профсоюзов. В 16.30 (время совпадет с мск) по спецлинии "102" позвонил неизвестный мужчина, который рассказал, что услышал разговор двух случайных прохожих о том, что Дом профсоюзов заминирован", — говорится в сообщении.

По данным полиции, на наличие взрывоопасных веществ или предметов здание проверяют правоохранители, в том числе специалисты взрывотехнического управления и кинологи со служебными собаками.

После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли.

В результате украинские радикалы убили в тот день 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.

Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказать виновных в гибели людей. Между тем судебный процесс по делу затягивается, из-за смены коллегии судей он начался заново.